В Иране сообщили об увеличении производственной мощности нефтехимии

Зангане предсказал, что в 2025 году мощность нефтехимического производства увеличится до 133 млн. тонн, а его стоимость - до $37 млрд.

Он также назвал газовую и нефтехимическую промышленность продуктом Исламской Республики и сказал: «Хотя меры в нефтяном секторе были приняты до революции, газовая и нефтехимическая промышленность появилась в Исламской Республике».

«В нефтехимической отрасли нам удалось увеличить производство с 56 млн. тонн в 2013 году до 66 млн. тонн в 2019 году, а в этом году с запуском 17 других нефтехимических проектов нефтехимические мощности Ирана увеличатся на 25 млн тонн», - добавил он.

По его словам, производственные мощности Ирана в 2012 году составляли около 52 млн. литров, а в 2019 году увеличились до 107 млн. литров.

Как отметил министр, «в настоящее время к газовой сети подключено 83% сельского населения, 99% городского населения и в общей сложности 94% населения страны».

«Количество газифицированных деревень увеличилось с 14 000 деревень в 2013 году до 31 000 в нынешней ситуации», - заключил он.

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