Американские подстрекатели войны всегда используют легковерных журналистов для продвижения своей глупости

"При Джордже Буше-младшем они (США) использовали их для продажи войны в Ираке стоимостью 7 триллионов долларов. Теперь они снова хотят повторить это, используя Politico для распространения лжи", написал Хатибзаде в своем Twitter.

"Американские СМИ должны проявлять бдительность, чтобы их не использовали политики", подчеркнул он.

Напомним, 13 сентября американская газета Politico со ссылкой на представителей спецслужб США опубликовала материал, в котором утверждалось, что иранские власти рассматривают возможность организации покушения на американского посла в ЮАР Лану Маркс.

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