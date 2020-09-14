14 сент. 2020 г., 22:50
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News Code: 84039114
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Американские подстрекатели войны всегда используют легковерных журналистов для продвижения своей глупости

Американские подстрекатели войны всегда используют легковерных журналистов для продвижения своей глупости

Тегеран, 14 сентября. ИРНА — Американские подстрекатели войны всегда используют легковерных журналистов для того, чтобы продавать свою глупость. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"При Джордже Буше-младшем они (США) использовали их для продажи войны в Ираке стоимостью 7 триллионов долларов. Теперь они снова хотят повторить это, используя Politico для распространения лжи", написал Хатибзаде в своем Twitter.

"Американские СМИ должны проявлять бдительность, чтобы их не использовали политики", подчеркнул он.

Напомним, 13 сентября американская газета Politico со ссылкой на представителей спецслужб США опубликовала материал, в котором утверждалось, что иранские власти рассматривают возможность организации покушения на американского посла в ЮАР Лану Маркс.

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