14 сент. 2020 г., 19:14
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News Code: 84038963
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Посол Германии вызван в МИД Ирана

Посол Германии вызван в МИД Ирана

Тегеран, 14 августа. ИРНА — Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла ФРГ в Тегеране из-за твита посольства, нарушающего дипломатическую этику.

"Генеральный директор департамента по европейским делам вызвал в МИД посла Германии и решительно осудил недипломатическую меру немецкого посольства как вмешательство во внутренние дела страны", говорится в пресс-службе иранского внешнеполитического ведомства Ирана.
Генеральный директор департамента по европейским делам МИД назвал неприемлемым вмешательство в законы и судебные процессы Ирана, призвав посольство признать свои дипломатические обязанности и не выходить за их рамки.
Посол Германии, со своей стороны, заявил, что передаст протест Министерства иностранных дел Ирана в Берлин.
Посольство Германии в Тегеране накануне на своей странице в Twitter осудило казнь иранца.

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