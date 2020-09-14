Посол Германии вызван в МИД Ирана

"Генеральный директор департамента по европейским делам вызвал в МИД посла Германии и решительно осудил недипломатическую меру немецкого посольства как вмешательство во внутренние дела страны", говорится в пресс-службе иранского внешнеполитического ведомства Ирана.
Генеральный директор департамента по европейским делам МИД назвал неприемлемым вмешательство в законы и судебные процессы Ирана, призвав посольство признать свои дипломатические обязанности и не выходить за их рамки.
Посол Германии, со своей стороны, заявил, что передаст протест Министерства иностранных дел Ирана в Берлин.
Посольство Германии в Тегеране накануне на своей странице в Twitter осудило казнь иранца.
Тегеран, 14 августа. ИРНА — Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла ФРГ в Тегеране из-за твита посольства, нарушающего дипломатическую этику.
"Генеральный директор департамента по европейским делам вызвал в МИД посла Германии и решительно осудил недипломатическую меру немецкого посольства как вмешательство во внутренние дела страны", говорится в пресс-службе иранского внешнеполитического ведомства Ирана.
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