Посол Германии вызван в МИД Ирана

"Генеральный директор департамента по европейским делам вызвал в МИД посла Германии и решительно осудил недипломатическую меру немецкого посольства как вмешательство во внутренние дела страны", говорится в пресс-службе иранского внешнеполитического ведомства Ирана.

Генеральный директор департамента по европейским делам МИД назвал неприемлемым вмешательство в законы и судебные процессы Ирана, призвав посольство признать свои дипломатические обязанности и не выходить за их рамки.

Посол Германии, со своей стороны, заявил, что передаст протест Министерства иностранных дел Ирана в Берлин.

Посольство Германии в Тегеране накануне на своей странице в Twitter осудило казнь иранца.

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