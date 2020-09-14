Иран и Азербайджан обсудили сотрудничество в области морского транспорта

Директор департамента транзита, логистики и контрактов Организации портов и судоходства Ирана Хосров Сараи провел в понедельник переговоры с начальником отдела морской безопасности Государственной морской администрации Республики Азербайджан Вамигом Рагимовым. На встрече, прошедшей в режиме видеоконференции также присутствовал посол Ирана в Азербайджане Аббас Мусави.

На встрече стороны обменялись мнениями о последнем статусе двустороннего сотрудничества в области морского транспорта и подчеркнули необходимость дальнейшего увеличения грузопотока между портами двух стран через Каспийское море.

Выступая на встрече, посол Ирана сказал, что Каспийское море — это море мира, дружбы и сотрудничества. По словам Мусави, Каспийское море создало большие возможности для расширения сотрудничества между двумя странами.

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