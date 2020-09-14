Гросси: Иран и МАГАТЭ достигли соглашения по вопросам выполнения гарантий

"Мы достигли соглашения по вопросам выполнения гарантий, волнующим агентство. В результате агентство получило комплиментарный доступ по дополнительному протоколу на один из двух указанных нами объектов. Наши инспекторы взяли пробы окружающей среды, которые будут проанализированы. Комплиментарный доступ на второй объект произойдет позже в этом месяце", сообщил Гросси.



Он приветствовал соглашение между МАГАТЭ и Ираном, выразив надежду на укрепление сотрудничества и взаимного доверия.



Гросси 24 августа посетил с первым визитом Тегеран, где провел встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани, вице-президентом и главой Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбаром Салехи, а также министром иностранных дел республики Мохаммадом Джавадом Зарифом.

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