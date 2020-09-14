Фильм иранского режиссера получил приз международного кинофестиваля в Японии

Международный фестиваль женского кино в Айти поддерживает улучшение положения женщин в обществе и способствует развитию международного взаимодействия женщин с 1996 году. Фестиваль демонстрирует работы режиссеров-женщин, а также проводит симпозиумы, которые дают участникам возможность обменяться своими взглядами и идеями в целях содействия созданию равноправного общества.

25-й международный фестиваль женского кино в Айти прошел с 3 по 6 сентября 2020.

Короткометражный фильм "Уроки езды" ранее завоевал "Золотой абрикос" кинофестиваля в Армении, специальный приз жюри на кинофестивале женщин в Сеуле, приз на 12-м Международном кинофестивале SiciliAmbiente в Италии, стал лучшим фильмом на 42-м кинофестивале Big Muddy, а также награду на 21-го Всемирного кинофестиваля «Международный кинофестиваль глазами женщин».

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