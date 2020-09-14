В Иране сообщили о завершении создания самого современного спутника страны

Тегеран, 14 сентября. ИРНА — В ходе визита в Иран мы достигли ощутимого прогресса в разрешении вопросов, в том числе касающихся доступа МАГАТЭ на два спорных объекта в Иране. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе выступления перед советом управляющих агентства,