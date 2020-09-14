14 сент. 2020 г., 14:15
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News Code: 84038586
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Иран сэкономит $20 млн в год благодаря производству иранского препарата для трансплантации

Иран сэкономит $20 млн в год благодаря производству иранского препарата для трансплантации

Тегеран, 14 сентября, ИРНА – Иранскому инновационному предприятию удалось производить препарат, необходимый для трансплантации, и сэкономит $20 млн в год на импорт лекарства.

Иранский препарат для трансплантации также обеспечивает до 95% потребностей страны.
Гендиректор указанного инновационного предприятия Хоссейн Салами заявил, что иранский препарат, необходимый для трансплантации, называется "Иминорал", и используется пациентами после пересадки органа. По его словам, это лекарство подавляет активность клеток иммунной системы, чтобы иммунитет не отторгал донорский орган.
Он добавил, что иранское лекарство дешевле на 40% аналогичных зарубежных образцов.
Салами пояснил, что это инновационное предприятие обеспечивает примерно до 40% лекарств от неврологических лекарств в стране, особенно препаратов, необходимых пациентам с РС.

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