Иран сэкономит $20 млн в год благодаря производству иранского препарата для трансплантации

Иранский препарат для трансплантации также обеспечивает до 95% потребностей страны.

Гендиректор указанного инновационного предприятия Хоссейн Салами заявил, что иранский препарат, необходимый для трансплантации, называется "Иминорал", и используется пациентами после пересадки органа. По его словам, это лекарство подавляет активность клеток иммунной системы, чтобы иммунитет не отторгал донорский орган.

Он добавил, что иранское лекарство дешевле на 40% аналогичных зарубежных образцов.

Салами пояснил, что это инновационное предприятие обеспечивает примерно до 40% лекарств от неврологических лекарств в стране, особенно препаратов, необходимых пациентам с РС.

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