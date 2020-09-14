Иран опроверг пристрастную информацию американского издания Politico

Тегеран изучает возможность «ликвидировать» посла США в ЮАР Лану Маркс, утверждает Politico со ссылкой на данные так называемой американской разведки. Таким образом, по словам издания, иранские власти стремятся отомстить Дональду Трампу за убийство своего видного генерала Касема Сулеймани.

"Исламская Республика Иран как ответственный член мирового сообщества неоднократно доказывал свою приверженность принципам международной дипломатии", заявил пресс-секретарь МИД Ирана, опровергнув фальшивые данные американского издания Politico.

"Напротив, многочисленные действия США и нынешнего режима Белого дома, в частности за последние годы, выходящие за рамки международных признанных методов и норм, включая разработку и выполнение десятков планов убийств и военное и разведывательное вмешательство, выход из многочисленных мировых соглашений, нарушение территориальной целостности стран и трусливое убийство славного командира в борьбе с терроризмом генерала Касема Сулеймани, показали пренебрежение Вашингтона основными дипломатическими принципами", отметил представитель внешнеполитического ведомства Ирана, добавив, что США в настоящее время превратились в мятежный режим на международной арене.

Хатибзаде также назвал такие необоснованные заявления частью разведывательной президентской кампании Дональда Трампа против Ирана.

По его словам, выдвинуть обвинения против Ирана накануне президентских выборов США наряду с растущими давлениями режима Белого дома для злоупотребления механизмами СБ ООН в целях злоупотребления механизмами усиления давления на иранский народ было предсказуемо.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

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