Мировое медицинское сообщество должно выступить против ограничений на импорт лекарств в Иран

Он призвал к немедленному прекращению санкций против Ирана, указав на письмо министра здравоохранения страны к гендиректору ВОЗ о создании глобального призыва к отмене санкций США.

Бахрейни предупредил об угрозе здоровью людей, если иранскому народу не будут предоставлены гуманитарные лекарства и медицинские оборудования.

"Правительство США согласно международным правилам обязано снять санкции в сфере лекарственных средств и медицинских оборудований, пора помочь иранскому народу международными организациями", отметил он.

Напомним, 8 сентября министр здравоохранения Ирана Саид Намаки в письме к генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому призвал создать глобальный призыв к отмене односторонних и незаконных санкций США против Ирана.

"Я настоятельно призываю вас предпринять необходимые шаги для снятия незаконных и односторонних санкций США, которые вызвали страдания и смерть иранского народа и других стран", говорится в послании Намаки.

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