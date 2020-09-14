14 сент. 2020 г., 10:21
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Мировое медицинское сообщество должно выступить против ограничений на импорт лекарств в Иран

Мировое медицинское сообщество должно выступить против ограничений на импорт лекарств в Иран

Мешхед, 14 сентября, ИРНА – Мировое медицинское сообщество должно помогать снятию ограничений на импорт лекарств в Иран как гуманитарный долг. Об этом заявил ректор Мешхедского медицинского университета Мохаммад Хоссейн Бахрейни.

Он призвал к немедленному прекращению санкций против Ирана, указав на письмо министра здравоохранения страны к гендиректору ВОЗ о создании глобального призыва к отмене санкций США.
Бахрейни предупредил об угрозе здоровью людей, если иранскому народу не будут предоставлены гуманитарные лекарства и медицинские оборудования.
"Правительство США согласно международным правилам обязано снять санкции в сфере лекарственных средств и медицинских оборудований, пора помочь иранскому народу международными организациями", отметил он.
Напомним, 8 сентября министр здравоохранения Ирана Саид Намаки в письме к генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому призвал создать глобальный призыв к отмене односторонних и незаконных санкций США против Ирана.
"Я настоятельно призываю вас предпринять необходимые шаги для снятия незаконных и односторонних санкций США, которые вызвали страдания и смерть иранского народа и других стран", говорится в послании Намаки.

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