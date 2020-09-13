13 сент. 2020 г., 23:25
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Иранский фильм получил награду на Австралийском фестивале мусульманского кино

Иранский фильм получил награду на Австралийском фестивале мусульманского кино

Тегеран, 13 сентября, ИРНА - документальный фильм «Рахмат Тури» получил награду за лучшую режиссуру в документальной секции Австралийского фестиваля мусульманского кино.

Этот фильм об окружающей среде был снят в 2015 году и добился большого успеха, участвовав в различных национальных и международных кинофестивалях.

Фильм рассказывает о рыбаке, который, как и другие люди, каждый месяц ходит на озеро ловить рыбу, но в этот раз улов у него другой, чем у других.

Документальный фильм «Рахмат Тури» ранее был финалистом документальной секции Стокгольмского международного кинофестиваля в Швеции в июле 2020 года и участвовал в кинофестивале ISFF Australia в декабре 2020 года.

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