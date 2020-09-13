13 сент. 2020 г., 22:25
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News Code: 84037849
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В Иране готовятся к пятому поколению интернета 5G

В Иране готовятся к пятому поколению интернета 5G

Тегеран, 13 сентября, ИРНА - С приходом в страну пятого поколения мобильной связи, действующего на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020) будет подготовлена почва для еще одного шага к «Умному Ирану».

Появление пятого поколения мобильной вязи в Иране рассматривается Министерством связи и информационных технологий. Иран быстро движется к коммуникационным технологиям пятого поколения, которые в настоящее время доступны лишь в некоторых странах.

Запуск и разработка пятого поколения мобильной вязи в стране дает возможность обеспечить очень высокую пропускную способность, уменьшить задержку при доступе к сети, достичь более высоких скоростей и большей емкости, а также поддержать новые технологии.

Как сообщает ИРНА, в конце июля прошлого года конференция «Умный Иран» началась в присутствии министра связи Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми и министров связи России, Турции и Азербайджанской Республики в Тегеране.

5G — пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020), следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advanced. Телекоммуникационный стандарт связи нового поколения.

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