Иран отправил медпомощь в Кыргызстан для борьбы с коронавирусом

В поставку иранской помощи входит медицинское оборудование, включая аппараты ИВЛ, термометры и пульсоксиметры (измерители кислорода), тесты ПЦР.

Гуманитарная помощь была предоставлена ​​Правительством Исламской Республики Иран по запросу кыргызской стороны. Помощь была вручена на официальной церемонии, на которой присутствовали председатель Совместной комиссии Кыргызстана и Ирана, министр транспорта и дорог Кыргызской Республики, заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики и заместитель министра иностранных дел.

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