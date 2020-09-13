13 сент. 2020 г., 19:42
Journalist ID: 2388
News Code: 84037764
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Иран отправил медпомощь в Кыргызстан для борьбы с коронавирусом

Иран отправил медпомощь в Кыргызстан для борьбы с коронавирусом

Тегеран, 13 сентября, ИРНА - Вторая партия иранской гуманитарной и медицинской помощи для борьбы с COVID-19 день назад была доставлена властям Кыргызстана посольством Ирана.

В поставку иранской помощи входит медицинское оборудование, включая аппараты ИВЛ, термометры и пульсоксиметры (измерители кислорода), тесты ПЦР.

Гуманитарная помощь была предоставлена ​​Правительством Исламской Республики Иран по запросу кыргызской стороны. Помощь была вручена на официальной церемонии, на которой присутствовали председатель Совместной комиссии Кыргызстана и Ирана, министр транспорта и дорог Кыргызской Республики, заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики и заместитель министра иностранных дел.

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