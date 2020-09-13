Иран - одна из развитых стран в сфере внимания к женской деятельности: эксперт

Преподаватель Государственного университета Кагосима Тойоко Морита, изучающая и исследующая в области социальных исследований в Иране, особенно гражданского права, на специализированном совещании "Статус семьи в Иране" сказала об этом.

Специализированная и виртуальная встреча «Статус семьи в Иране» была проведена вчера в продолжение серии специализированных встреч посольства Ирана в Японии с различными культурными темами и представлением Ирана.

Тойоко Морита отметила, что иранские женщины могут работать во всех сферах. «Если вы поедете в Иран, вы быстро поймете, что они учатся в университетах. У них есть высшее образование, они представлены как политики и общественные деятели, и в этом отношении это одна из развитых стран мира», - сказала она.

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