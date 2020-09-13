Завтра процесс жалобы Ирана на США в Гаагском трибунале продолжится

После возобновления санкций США Иран подал жалобу в суд на Соединенные Штаты за нарушение двустороннего Договора о дружбе 1955 года, сославшись на договор, определяющий Гаагский трибунал в качестве органа по разрешению споров.

Гаагский трибунал, являющийся судебным органом Организации Объединенных Наций, 3 октября 2018 г. и после нескольких недель рассмотрения жалобы Ирана на санкции США с одобрением некоторых запросов Ирана и до окончательного решения проголосовал за отмену санкций Вашингтона в отношении фармацевтических препаратов, медицинских товаров, продуктов питания и авиации.

Госдепартамент США после решения суда объявил, что прекратит Договор. В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Договора о дружбе любая из сторон может прекратить действие настоящего договора, направив письменное уведомление за год.

Теперь у Соединенных Штатов будет четыре заседания, чтобы выразить свое несогласие с этой жалобой.

Американо-иранский договор «О дружбе, экономических отношениях и консульских правах», 15.08.1955, подписан в Тегеране. Заменил временные соглашения о торговле и о личном статуте и семейном праве 1928 года и подтвердил положения договора 1943 года. Закрепил принцип наибольшего благоприятствования в отношении прав американских и иранских граждан и компаний, а также торговли и консульских связей.

Способствовал дальнейшей интеграции страны в СЕНТО (Организация Центрального договора) и наплыву в Иран американских экспертов и специалистов. Заключен на 10 лет с последующим автоматическим продлением.

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