Экспорт стали из Ирана за 5 месяцев превысил 1,7 млн тонн

Согласно данным крупнейших производителей стали Ирана, 507 тыс. 320 тонн стали было экспортировано из Ирана с 22 июля по 21 августа.

Такие компании, как «Фулад Хузестан», «Зобахан Исфахан» и «Фулад Мобараке» за указанный период экспортировали 607 тыс. 132 тонн, 374 тыс. 514 тонн и 146 тыс. 639 тонн, соответственно.

Ожидается, объем производства стали в Иране достигнет 30 млн тонн, 10 млн тонн из которого будет экспортирован.

Статистики показывают, что объем производства стальной продукции за первые 4 месяцев текущего года достиг 7 млн 257 тыс. тонн, который увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Иран является 10-м крупнейшим производителем стали в мире, и намерен увеличить производство стальной продукции до 55 млн тонн к 2025 году. Доля стального сектора в общей стоимости экспорта страны составляет от 40 до 45%. Объем экспорта стали из Ирана в прошлом году составил 10 млн тонн.

Примерно 7 млн тонн слитков и 3 млн тонн стальной продукции было экспортировано из Ирана в десятки целевых стран в минувшем году.

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