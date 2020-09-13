13 сент. 2020 г., 10:28
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Представители иранского кино на Венецианском кинофестивале получили награды

Представители иранского кино на Венецианском кинофестивале получили награды

Тегеран, 13 сентября ИРНА - Фильм «Безмолвная равнина» режиссера Ахмада Бахрами получил награду за лучший фильм в секции «Новые горизонты», а актер фильма «Солнце» Рухолла Замани получил премию «Марчелло Мастроянни» как лучший молодой актер 77-го Венецианского кинофестиваля.

77-й Венецианский международный кинофестиваль завершился в субботу вечером награждением фильма «Волшебная страна» Золотым львом.

В последний вечер Венецианского кинофестиваля в этом году блистали представители иранского кино. Фильм «Безмолвная равнина» режиссера Ахмада Бахрами получил награду за лучший фильм в секции «Новые горизонты», а актер фильма «Солнце» Рухолла Замани получил премию «Марчелло Мастроянни» как лучший молодой актер 77-го Венецианского кинофестиваля.

77-й Венецианский кинофестиваль в Италии прошел со 2 по 12 сентября, несмотря на вспышку коронавируса.

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