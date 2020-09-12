Иран занимает 5-е место в мире по экспорту бахчевых культур

"Благодаря уникальному климату, Иран является одним из крупных производителей бахчевых культур в мире. За первые пять месяцев текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года) из Ирана было экспортировано 1,094 млн. т. бахчевых культур на сумму $241,16 млн", сказал Латифи.
По его словам, общий объем мирового экспорта бахчевых культур составляет $3 млрд.
Латаифи добавил, что за указанный период покупателями иранских бахчевых культур стали 37 стран, в том числе Великобритания, Канада, Австралия, Бахрейн, Азербайджан, Германия, Россия, Венгрия, Казахстан, Польша, Кувейт, ОАЭ, Катар, Турция, Норвегия, Оман и Ирак. "Крупнейшими покупателями иранских бахчевых культур стали Ирак ($109 млн), ОАЭ ($53 млн) и Оман ($12,86 млн)", уточнил он.
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Тегеран, 12 сентября. ИРНА — Иран занимает пятое место в мире, а первое место на Ближнем Востоке по экспорту бахчевых культур. Об этом рассказал в субботу представитель таможней службы Ирана Рухолла Латифи.
"Благодаря уникальному климату, Иран является одним из крупных производителей бахчевых культур в мире. За первые пять месяцев текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года) из Ирана было экспортировано 1,094 млн. т. бахчевых культур на сумму $241,16 млн", сказал Латифи.
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