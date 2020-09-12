Посол Ирана в ЕС вручил верительные грамоты председателю Евросоюза

Во время встречи, стороны обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Иранский посол, в частности, подчеркнул необходимость принятия серьезных мер всеми членами Совета Безопасности ООН для сохранения и полного выполнения иранской ядерной сделки на свете давления США на СБ для разрушения СВПД.

Дехгани указал на важную роль Ирана в борьбе с терроризмом в регионе, подчеркнув необходимость сотрудничества между всеми странами региона для поддержания мира и безопасности и серьезной борьбе с терроризмом,

Он также выразил готовность Ирана развивать сотрудничество со странами региона и Европейского союза в различных областях, отметив необходимости нормализации отношений между Ираном и ЕС.

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