12 сент. 2020 г., 16:44
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Иран и Беларусь высказались за доработку договора об обмене заключенными

Иран и Беларусь высказались за доработку договора об обмене заключенными

Москва, 12 сентября. ИРНА — Посол Ирана в Минске Саид Яри и начальник главного консульского управления МИД Беларуси Александр Хайновский обсудили необходимость завершения доработки договора об обмене заключенными.


Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес.
Состоялся обмен мнениями по консульским вопросам, в том числе упрощение визового режима для бизнесменов, а также обмен заключенными между двумя странами.
Дипломаты высказались за доработку договора об обмене заключенными между Тегераном и Минском.
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