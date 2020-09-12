Иран и Беларусь высказались за доработку договора об обмене заключенными



Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

Состоялся обмен мнениями по консульским вопросам, в том числе упрощение визового режима для бизнесменов, а также обмен заключенными между двумя странами.

Дипломаты высказались за доработку договора об обмене заключенными между Тегераном и Минском.

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