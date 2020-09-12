Рухани раскритиковал США за препятствование выплате кредита МВФ Ирану

"Тегеран запросил кредит в $5 млрд к МВФ, чтобы справиться с пандемией коронавируса, все с нами согласились, однако США наложили вето на запрос Ирана", напомнил он.

Он также отметил, что государства, хранящие средства Ирана в своих банках, заявляют, что США не позволяют Ирану получать свои собственные деньги.

Иранский президент добавил, что это беспрецедентный случай в истории, когда страна намерена использовать свои собственные средства для удовлетворения потребностей своих граждан, но не может этого сделать из-за санкций.

По его словам, в то время как дискриминация имела место в разных странах при борьбе с пандемией, Иран справедливо обращался со своими гражданами независимо от их религии и племен.



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