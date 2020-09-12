В Иране сообщили о скором начале испытания вакцины от коронавируса на людях 

Существует разные типы вакцин от коронавируса, некоторые из них производятся с использованием убитых вирусов, а другие – с использованием рекомбинантных вирусов и новых методов.

Иранский чиновник отметил, что вакцина от коронавируса должна пройти три стадии клинических испытаний, иранская вакцина уже прошла первую стадию клинических испытаний. Он выразил надежду на результативности испытаний и представления вакцины от коронавируса на следующие месяцы.

По его словам, страны, работающие над разработкой вакцины от коронавируса, находятся на различные стадии испытаний.

По последним данным, более 398 тыс. человек заразились коронавирусом в Иране, зафиксированы 343 тыс. случая выздоровления, и к сожалению умерли более 22 тыс. человек.

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