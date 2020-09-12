Иран осудил нормализацию отношений между Бахрейном и сионистским режимом

"Позорный и унизительный акт Бахрейна накануне президентских выборов США жертвует чаянием Палестины и многолетней борьбой и страданием палестинского народа", говорится в заявлении МИД Исламской Республики Иран.

Как отмечается в заявлении, несомненно, угнетенный палестинский народ и благородные мусульмане мира никогда не принимают нормализации отношений с сионистским режимом-оккупантом.

"Отныне правители Бахрейна будут соучастниками преступлений сионистского режима как источника постоянной угрозы безопасности в регионе и исламском мире и корня десятилетних насилий, убийств, войн, терроров и кровопролитий в угнетенной Палестине и регионе", говорится в заявлении, отметив, что результатом акта Бахрейна является растущая ненависть угнетенного народа Палестины, мусульман и свободных народов мира.

Иран также предупредил о любой опасности со стороны сионистского режима в Персидском заливе. "Правительство Бахрейна и другие сопровождающие его страны несут ответственность за все последствия любых действий, предпринятых в этом отношении", говорится в заявлении.

Напомним, 13 августа ОАЭ и сионистский режим при посредничестве США сообщили о нормализации двусторонних отношений. Палестинские группы считают политику нормализации отношений с сионистским режимом предательством дела Палестины и одобрением преступления этого режима.

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