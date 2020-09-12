Иранские спортсменки завоевали 575 медалей на международных турнирах в прошлом году

Она отметила, что благодаря усилиям 49 федераций Иран в прошлом году стал членом 77 международных спортивных ассоциаций, 182 спортсменки отправились для участия в международных турнирах и 34 международных соревнований среди женщин прошли в нашей стране.

Говоря о достижениях страны в области женского спорта, Мусави добавила, что иранские спортсменки получили 7 лицензий на олимпийские игры (стрельба, каратэ и тхэквондо), 10 лицензий на параолимпийские игры в Токио (стрельба из лука, легкая атлетика и гребля на каноэ), 3 лицензии по лыжным гонкам на зимних олимпийских играх 2020 года в Швейцарии.

По её словам, иранские спортсменки в минувшем году приняли участие в 216 международных турнирах.

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