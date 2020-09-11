Оскорбления мусульманских святынь преследуются в международных судах: иранский чиновник

«Как только французское издание оскорбило пророка ислама, мы переписывались с несколькими международными органами и подчеркнули, что они не должны позволять некоторым странам оскорблять святыни мусульман, чтобы обеспечить интересы правящего меньшинства в этих обществах», - сказал он.

Заместитель главы судебной власти Ирана назвал эти юридические документы как демонстрацию того факта, что такие действия также являются неоправданными и неприемлемыми в международном сообществе с точки зрения прав человека.

«На повестке дня стоят меры в этой области, чтобы использовать региональные и международные исламские институты, а также другие страны, и создать ассоциации, которые будут следить за этими вопросами», - добавил он.

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