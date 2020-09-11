11 сент. 2020 г., 16:42
Journalist ID: 2388
News Code: 84035046
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В Иране ответили на обвинения со стороны арабских стран

В Иране ответили на обвинения со стороны арабских стран

Тегеран, 11 сентября, ИРНА - В ответ на повторяющееся содержание заявления некоторых арабских стран официальный представитель МИД Саид Хатибзаде посоветовал им сосредоточить внимание на противодействии главному источнику угрозы в регионе, сионистскому режиму.

Саид Хатибзаде выразил сожаление по поводу смехотворного и повторяющегося содержания заявления самопровозглашенного комитета арабского сообщества. «Это точка зрения стран, которые совершили стратегическую ошибку в установлении отношений с сионистским режимом и теперь хотят отвлечь внимание от источника угрозы в своем необузданном воображении», - сказал он.

Подчеркнув, что оборонный потенциал Ирана никогда не представлял угрозы для соседних стран, официальный представитель министерства иностранных дел посоветовал некоторым странам региона не превращаться в склады оружия США и других стран и покупать их вместо того, чтобы доверять национальной силе.

«Страны, которые закрывали глаза на заговоры Соединенных Штатов и сионистского режима и предали дело освобождения Священного аль-Кудса, раскрывая свои отношения с сионистским режимом, не имеют права подвергать сомнению благородную поддержку Ираном сопротивления в Палестине и Ливане», - указал он.

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