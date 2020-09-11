Будут подключены электросети Ирана, Азербайджана и России на ближайшие несколько месяцев

«Электросеть нашей страны имеет два маршрута, которые должны быть подключены к электроэнергетической системе Российской Федерации через Азербайджанскую Республику, а другой - через Армению и Грузию», - отметил он.

«При этом Иран, Азербайджанская Республика, Россия договорились, что иранская консалтинговая инжиниринговая компания будет отвечать за проект на территории трех стран», добавил он.

Как сообщает ИРНА, министр энергетики Реза Ардаканиян на встрече с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым в 2019 году объявил, что электросеть Ирана будет подключена к России через Азербайджан.

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