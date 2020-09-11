МИД Ирана ответил на заявления Microsoft

Ранее Microsoft заявила, что хакеры из России, Китая и Ирана, пытаются шпионить за отдельными лицами и группами, участвовавшими в президентских выборах в США в ноябре 2020 года.

«Соединенные Штаты, которые на протяжении десятилетий вмешивались в выборы в других странах, в том числе в Иране, свергли избранное правительство иранского народа доктора Мосаддыка и ведут активную контрразведывательную кампанию против других стран, не в состоянии сделать такое нелепое заявление», - отметил Хатибзаде.

«Как мы неоднократно говорили, для Тегерана не имеет значения, кто возглавляет Белый дом. Главное - это соблюдение Вашингтоном международного права, правил и норм, отказ от вмешательства в дела других стран и выполнение взятых на себя обязательств», - сказал он.

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