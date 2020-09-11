МИД Ирана прокомментировало жалобу Канады на украинский самолет

«В новостях мы узнали о подаче жалобы из Канады в МИД Ирана на украинский самолет. Очевидно, что Министерство иностранных дел Ирана такого не получало и не получит», - отметил он.

«Независимо от того, соответствует ли это опубликованное сообщение правде, любой, кто знаком с основами международного права, знает, что канадский суд не обладает юрисдикцией в этом отношении», - заявил он.

По словам Хатибзаде, «это дело рассматривается внимательно и серьезно одновременно в двух направлениях переговоров с украинским правительством и судебных разбирательств внутри Ирана».

«Если канадское правительство действительно намерено помочь семьям погибших в результате этого инцидента, оно должно остановить это шоу с особыми политическими мотивами», - заключил он.

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