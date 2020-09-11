11 сент. 2020 г., 12:48
Journalist ID: 2388
News Code: 84034817
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Зариф: война в любом виде запрещена

Зариф: война в любом виде запрещена

Тегеран, 11 сентября, ИРНА - В сообщении в Twitter министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, ссылаясь на лицемерие президента США Дональда Трампа в критике войны и одновременной продажи оружия странам региона, подчеркнул, что война - это плохо в любом виде.

«Хотя Дональд Трамп признает жажду Соединенных Штатов к войне, чтобы наполнить карманы «этих выдающихся компаний», он сам активно участвует в рынке «красивой военной техники» этих компаний в нашем регионе», - написал он.

«Мы понимаем его. Он считает, что холодная война - это хорошо, потому что она приносит пользу торговле, но «горячая война» - это плохо», - отметил он.

Ранее в своем вступлении президент США Дональд Трамп сказал, что любит солдат, а не армейских генералов, потому что они постоянно борются за то, чтобы наполнить карманы выдающихся компаний.

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