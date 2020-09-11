Зариф: война в любом виде запрещена

«Хотя Дональд Трамп признает жажду Соединенных Штатов к войне, чтобы наполнить карманы «этих выдающихся компаний», он сам активно участвует в рынке «красивой военной техники» этих компаний в нашем регионе», - написал он.

«Мы понимаем его. Он считает, что холодная война - это хорошо, потому что она приносит пользу торговле, но «горячая война» - это плохо», - отметил он.

Ранее в своем вступлении президент США Дональд Трамп сказал, что любит солдат, а не армейских генералов, потому что они постоянно борются за то, чтобы наполнить карманы выдающихся компаний.

Следите за нами в Twitter @irnarussian