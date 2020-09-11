В МИД Ирана отреагировали на доклад Совета по правам человека о ситуации в Йемене

"Хотя имя Ирана упоминается в этом отчете только один раз, но в любом случае в этом отчете игнорируется ключевая роль и немедленная помощь, которую Исламская Республика Иран оказывает в разрешении политического кризиса в Йемене, делая совершенно ложное заявление", - отметил он.

"Продажа оружия Саудовской коалиции Соединенными Штатами и некоторыми западными странами, включая Канаду, вполне очевидна, поскольку ее цифры опубликованы и доступны", - добавил он.

"Однако Иран с самого начала осуждал нападение саудовской коалиции на Йемен и на протяжении многих лет всегда поддерживал политический процесс в Йемене, а также недавние усилия специального представителя ООН г-на Гриффитса", - рассказал он.