В МИД Ирана отреагировали на доклад Совета по правам человека о ситуации в Йемене

"Хотя имя Ирана упоминается в этом отчете только один раз, но в любом случае в этом отчете игнорируется ключевая роль и немедленная помощь, которую Исламская Республика Иран оказывает в разрешении политического кризиса в Йемене, делая совершенно ложное заявление", - отметил он.
"Продажа оружия Саудовской коалиции Соединенными Штатами и некоторыми западными странами, включая Канаду, вполне очевидна, поскольку ее цифры опубликованы и доступны", - добавил он.
"Однако Иран с самого начала осуждал нападение саудовской коалиции на Йемен и на протяжении многих лет всегда поддерживал политический процесс в Йемене, а также недавние усилия специального представителя ООН г-на Гриффитса", - рассказал он.
Тегеран, 11 сентября, ИРНА - Реагируя на доклад Совета ООН по правам человека о ситуации в Йемене, официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Саид Хатибзаде заявил, что вклчение Ирана в список поставщиков оружия агрессоров в Йемене - совершенно ложное утверждение.
"Хотя имя Ирана упоминается в этом отчете только один раз, но в любом случае в этом отчете игнорируется ключевая роль и немедленная помощь, которую Исламская Республика Иран оказывает в разрешении политического кризиса в Йемене, делая совершенно ложное заявление", - отметил он.
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