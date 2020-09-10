Зариф призвал Евротройку отвергнуть экономический терроризм США

"Иран отказывается от разработки ядерного оружия по религиозным и стратегическим соображениям – что гораздо важнее, чем любая «сделка». Но если Евротройка и ЕС хотят полной реализации мер по укреплению доверия и повышенной прозрачности, которые обеспечивает СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), они должны отвергнуть экономический терроризм США так же, как они отвергли их вандализм в СБ ООН", написал Зариф на своей странице в Twitter.

Ранее пресс-служба МИД ФРГ после встречи главы министерства Хайко Мааса с коллегами Домиником Раабом и Жан-Ивом Ле Дрианом объявила, что европейская «тройка» (Германия, Франция и Британия) отвергла попытку США вернуть санкции ООН против Ирана, и не стремится к сохранению СВПД по иранской ядерной программе.

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