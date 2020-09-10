Страны ШОС поддерживают сохранение СВПД, заявил Лавров

"У нас единая позиция по той ситуации, которая сложилась вокруг выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы. Мы все подтвердили приверженность этому важнейшему документу, который был единогласно одобрен СБ ООН и должен выполняться всеми участниками", - заявил Лавров по итогам встречи глав МИД ШОС, передает РИА Новости.

Он также отметил, что министры обсудили ситуацию в Афганистане и сирийское урегулирование.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

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