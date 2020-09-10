Минобороны Ирана призвал Лондон погасить 40-летний долг за танки «Чифтен»

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес недавно, указал на признание его страны в необходимости выплатить долг Исламской Республики Иран, сказал, что Лондон ищет законный способ погасить этот долг.

Бывший режим Ирана и компания International Military Services (IMS), созданная под эгидой министерства обороны Великобритании заключили в 1974 году контракт о поставке Ирану более 1500 единиц тяжелой бронетанковой техники (в том числе британских танков "Чифтен"). Однако с падением шаха и победой исламской революции в 1979 году Лондон отказался выполнять контракт, хотя был осуществлен авансовый платеж.

В 2012 году Международный суд ООН постановил, что Великобритания обязана выплатить Ирану $480 млн в качестве компенсации за сорванный контракт. Лондон предоставил эту сумму в распоряжение суда в качестве гарантии оплаты, но заявил, что не может не вернуть долг, ни уплатить хотя бы проценты по нему на основании того, что министерство обороны Ирана находится под международными санкциями.

"Хотя министр обороны Великобритании в рамках укрепления международных принципов и правил и обеспечения национальных прав Ирана признает 40-летний долг Великобритании перед Ираном, ожидается, что Лондон предпримет практические и немедленные шаги, чтобы наверстать упущенное, чтобы недовольство и протест иранского правительства и народа по отношению к Великобритании не продолжались", говорится в заявлении Минобороны Ирана.

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