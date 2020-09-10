Внешнеторговый оборот между Ираном и соседними странами достиг $25 млрд

Одним из планов по улучшению международных отношений была реализация проекта по увеличению объема и разнообразия экспорта товаров и услуг в 15 соседних стран до уровня 25 миллиардов долларов в прошлом иранском календарном году (завершился 20 марта 2020 года). Статистика показывает, что иранское правительство добилось этого.
В связи с этим за первые три месяца текущего иранского года объем экспорта товаров из Ирана в соседние страны достиг $2,3 млрд.
Кроме того, недавно Иран заключил соглашение, рассчитанное на 25 лет с Китаем по развитию отношений и расширению торговли между двумя странами.
Согласно статистике, товарооборот между Ираном и Китаем за первые 3 месяца текущего иранского календарного года несмотря на пандемии коронавируса превысил $8,1 млрд.
Кроме того, в последние 7 лет Иран подписал 12 соглашений с целевыми странами о расширении торговых отношений с, одним из наиболее важных из которых стало временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном.
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Тегеран, 10 сентября. ИРНА — Несмотря на несправедливые санкции и политику максимального давления США, Ирану удалось установить обширные торговые отношения с миром и странами, которые поддерживали Иран санкционный период, внешнеторговый оборот между Ираном и соседними странами на уровень 25 миллиардов долларов в прошлом году доказывает этот факт.
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