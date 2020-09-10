Зариф раскритиковал лицемерный подход США к оружию

"США настаивают на том, что Иран не должен пользоваться мирной ядерной энергетикой, покупать любое оборонное оборудование, строить оборонительные ракеты. Между тем США тратит 100 миллиардов долларов на новые ядерные межконтинентальные баллистические ракеты, создает секретные "новые" ядерные ракеты, наводняет оружием региональных клиентов на сумму более 380 миллиардов долларов. Лицемерие: захватывающий дух", написал Зариф на своей странице в Twitter.

Во вторник ВВС США заключили контракт на сумму 13,3 миллиарда долларов на проектирование и опытно-конструкторские работы по замене ядерной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman 3, которая непрерывно эксплуатировалась Пентагоном в течение полувека в качестве ключевого элемента ядерных сил.

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