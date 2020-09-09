9 сент. 2020 г., 19:54
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News Code: 84033405
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Акция протеста началась у посольства Франции в Тегеране

Акция протеста началась у посольства Франции в Тегеране

Тегеран, 9 сентября, ИРНА – Группа иранцев собралась на акцию у посольства Франции в Тегеране в связи с оскорблением пророка ислама французским еженедельником Charlie Hebdo.

Французский журнал Charlie Hebdo в последние годы не раз печатала на своих страницах оскорбительные и кощунственные карикатуры на великодушного пророка ислама.

Ранее в 2015 году оскорбительная акция журнала Charlie Hebdo в отношении великодушного Пророка Ислама его светлости Мухаммада (да благословит Аллах его и его семейство!) вызвала волну гнева и возмущения среди мусульман всего мира. Мусульмане провели демонстрации по всему миру, в ходе которых осудили эту кощунственную акцию.

При этом сегодня в среду иранцы собрались на акцию у посольства Франции в Тегеране.

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