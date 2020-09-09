Два года подряд Иран занял второе место в мире по темпам развития ИКТ

«По данным Статистического центра, а также статистики Центрального банка, как с точки зрения экономического роста, так и с точки зрения индекса производительности, область коммуникаций и информационных технологий пережила значительный рост», - сказал он.

«По данным Статистического центра, экономический рост страны в секторе коммуникаций и информационных технологий в прошлом году (2019 г.) был положительным на 31%, в то время как согласно Шестому плану развития ежегодные темпы роста добавленной стоимости в секторе ИКТ составляли 19,5%», - добавил министр.

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