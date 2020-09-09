Иран – один из приоритетов внешней политики Казахстана: посол

«Иран является одним из приоритетов Казахстана во внешней политике», - сказал посол Казахстана в Тегеране на пресс-конференции в посольстве Казахстана в среду утром в ответ на вопрос корреспондента ИРНА об отношениях между Тегераном и Нурсултаном. «Иран для нас дружественная страна. Между нами нет проблем, и у нас хорошие отношения», - отметил он.

«У нас была разумная и дружественная политика по отношению к Ирану. Среди этих отношений была наша попытка решить ядерную проблему, в ходе которой было проведено несколько встреч, на которых было объявлено, что мы окажем необходимую помощь для достижения решения и дружественного соглашения», - сказал он.

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