9 сент. 2020 г., 14:16
Journalist ID: 2388
News Code: 84032983
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Иран – один из приоритетов внешней политики Казахстана: посол

Иран – один из приоритетов внешней политики Казахстана: посол

Тегеран, 9 сентября, ИРНА - «Иран является одним из приоритетов Казахстана во внешней политике, Иран для нас дружественная страна, и у нас хорошие отношения друг с другом», - сказал посол Казахстана в Тегеране Асхат Оразбай.

«Иран является одним из приоритетов Казахстана во внешней политике», - сказал посол Казахстана в Тегеране на пресс-конференции в посольстве Казахстана в среду утром в ответ на вопрос корреспондента ИРНА об отношениях между Тегераном и Нурсултаном. «Иран для нас дружественная страна. Между нами нет проблем, и у нас хорошие отношения», - отметил он.

«У нас была разумная и дружественная политика по отношению к Ирану. Среди этих отношений была наша попытка решить ядерную проблему, в ходе которой было проведено несколько встреч, на которых было объявлено, что мы окажем необходимую помощь для достижения решения и дружественного соглашения», - сказал он.

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