Россия – эффективный и стабильный партнер Ирана: Ваези

"Нам удалось создать новый блок сотрудничества путем формирования коалиций с разными странами и развития отношений с региональными организациями как ОЭС, ШОС и ЕАЭС, таким образом мы смогли противостоять политике давления, угрозы и санкций трансрегиональных держав", отметил он в интервью газете "Иран".

По его словам, двусторонние отношения Ирана и России на международном уровне посвящены взаимодействию двух стран в целях достижения мира и глобальной безопасности, поддержки друг друга на международной арене и укрепления многосторонности.

Ваези заявил, что Ближний Восток, Персидский залив, Кавказ и Центральная Азия, Афганистан, Сирия, Венесуэла, борьба с терроризмом и экстремизмом, противостояние сепаратизму, разрешение региональных кризисов, транспорт, транзит, Международный транспортный коридор "Север-Юг", Каспийское море и участие в таких региональных организациях, как ШОС и ЕАЭС считаются основными направлениями сотрудничества Ирана и России на региональном уровне.

Говоря о двусторонних отношений Тегерана и Москвы, глава администрации президента Ирана отметил, что у двух стран есть различные связи в таких областях, как политика, военной техники, безопасности, экономики, торговли, науки и культуры.

"Благодаря разнообразию сотрудничества Тегерана и Москвы, двусторонние отношения не только вступили в новую фазу, но также носят стратегический характер во всех сферах", заявил он, подчеркнув, что обе страны, сохраняя полную независимость, находятся на пути к взаимоотношению.

«Успехи Ирана, России и других наших международных союзников посылает миру такой сигнал о том, что эпоха западного мира уже закончилась», - заключил он.

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