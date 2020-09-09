9 сент. 2020 г., 09:26
Journalist ID: 2388
News Code: 84032318
0 Persons

Рухани поздравил Таджикистан с годовщиной независимости

Рухани поздравил Таджикистан с годовщиной независимости

Тегеран, 9 сентября, ИРНА - В послании президент Хасан Рухани поздравил правительство и народ Таджикистана с 29-й годовщиной независимости.

Рухани п послании своему таджикскому коллеге Эмомали Рахмону, поздравляя правительство и народ страны с 29-й годовщиной независимости Республики Таджикистан, подчеркнул, что Исламская Республика Иран всегда заинтересована в расширении и укреплении отношений между двумя странами во всех сферах.

«В нынешней ситуации, возникшей в результате глобального кризиса, вызванного коронавирусом, официальным лицам двух стран необходимо больше работать и взаимодействовать друг с другом для развития сотрудничества в целях решения экономических проблем региона и передачи опыта борьбы с этим заболеванием», - говорится в послании.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

Your Comment

You are replying to: .
2 + 3 =