Вступление Ирана в ШОС — Тегеран ожидает от Москвы и Пекина конструктивной роли

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

Ранее в МИД РФ сообщили, что "встреча министров по традиции является ключевым этапом подготовки заседания Совета глав государств-членов ШОС. К предстоящему саммиту, кульминационному событию российского председательства, прорабатывается солидный пакет документов и решений, нацеленных на дальнейшее укрепление ШОС".



Принимая во внимание, что Китай и Россия считаются двумя основными и наиболее влиятельными членами ШОС, и имеют обширные политические и экономические отношения с Ираном, некоторые аналитики и эксперты считают, что в период российского председательства в саммите условия для постоянного членства Ирана в ШОС лучше, чем когда-либо.

Как известно, еще в июне 2016-го ШОС расширила свои границы — были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. У Ирана, как и у еще ряда стран — Белоруссии, Монголии, Афганистана, в ШОС пока статус наблюдателя. Но Иран многие годы упорно добивается статуса полноправного участника.

Членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества предоставляет много возможностей и достижений как для Исламской Республики Иран, так и других членов в экономической области. Иран может использовать этот потенциал, с одной стороны, для укрепления и усиления своих позиций в регионе и обеспечения национальных интересов, а с другой стороны, для ускорения экономического сотрудничества со странами-членами оргпнизации.

Наблюдатели подчеркивают, что Пекин, как сильный член Шанхайской организации сотрудничества, несомненно, будет поддерживать Тегеран и его постоянное членство в Организации, особенно это важно в нынешних условиях, когда Иран находится по самыми жестокими санкциями США.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов недавно на встрече с послом Ирана в Китае Мохаммадом Кешаварзаде заявил, что дорожная карта развития сотрудничества Секретариата ШОС с государствами-членами, подписанная в прошлом году, проложила путь Ирану и другим странам в русле активизации отношений. Норов также отметил, что это подготовит почву для участия стран-членов в организации с целью укрепления торговых отношений.



Кешаварзаде, в свою очередь, высоко оценил роль организации в установлении мира и безопасности в регионе. «Тегеран заинтересован в укреплении отношений с ШОС», — заявил он.

За последние семь лет и на всех встречах, проводимых на уровне министров и глав государств ШОС, высокопоставленные иранские официальные лица всегда подчеркивали расширение двусторонних и многосторонних отношений между членами этой организации и заявляли о готовности Ирана развивать эти отношения.

Президент Иран Хасан Рухани всегда подчеркивал готовность Ирана укреплять двустороннее сотрудничество на двусторонних встречах с высокопоставленными должностными лицами Шанхайской организации сотрудничества, особенно Китая и России. Он неоднократно подчеркывал реализацию совместных экономических проектов со странами-членами ШОС, особенно с Китаем и Россией.

На предыдущем саммите Шанхайской организации сотрудничества Рухани подчеркнул, что с учетом уникалного геополитического положения Ирана, имеющее колоссальные энергетические ресурсы, развитую индустрию и стабильную политическую систему страна может предоставить огромные возможности для инвесторов из стран-членов ШОС.

Иранское правительство неоднократно заявляло о своей готовности предоставить все возможности для экономической деятельности компаний-членов и государств-членов Организации в Иране.

Вопрос о постоянном членстве Ирана в ШОС всегда рассматривался в тени жестких санкций США против Исламской Республики, и нет никаких сомнений в том, что США всегда препятствовали многостороннему сотрудничеству Ирана с различными странами, включая ШОС.



Но сегодня ситуация изменилась. Антироссийские санкции, антииранские санкции, «торговая война» против Китая и, параллельно, нагнетание напряженности в Южно-Китайском море, становятся факторами, которые должны ускорить или облегчить принятие Ирана в ШОС.

22 июля Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Иран по всем критериям отвечает статусу полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), этот статус будет предоставлен стране на основе формируемого консенсуса.

Хотя власти Китая объявили, что постоянное членство Ирана в этой организации требует согласия всех государств-членов, но принятая в начале этого года программа по развитию отношений и расширению торговли между ИРИ и КНР, рассчитанная на 25 лет может ускорить или облегчить принятие Ирана в ШОС.

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