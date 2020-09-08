5 иранскиз школьников получили почетный диплом выставки «Нова Загора 2020»



В 22-й Международной молодежной выставке изобразительного искусства «Нова Загора 2020» приняли участие 4328 работ из 35 старн мира.

8-летняя Мерсана Бейгзаде из Города Керманшах, 7-летняя Ава Могадассиан и 10-летний Аржанг Бахтар из города Бехбахан, 5-летняя Фатеме Ализаде и 10-летняя Асра Седги из города Урмия получили почетные дипломы конкурса.

Из Ирана в международной выставке приняли участие 15 школьников.

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