8 сент. 2020 г., 20:01
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News Code: 84032001
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5 иранскиз школьников получили почетный диплом выставки «Нова Загора 2020»

5 иранскиз школьников получили почетный диплом выставки «Нова Загора 2020»

Тегеран, 8 сентября. ИРНА — Иранские школьники получили почетные дипломы 22-й Международной молодежной выставки «Нова Загора 2020» в Болгарии.


В 22-й Международной молодежной выставке изобразительного искусства «Нова Загора 2020» приняли участие 4328 работ из 35 старн мира.
8-летняя Мерсана Бейгзаде из Города Керманшах, 7-летняя Ава Могадассиан и 10-летний Аржанг Бахтар из города Бехбахан, 5-летняя Фатеме Ализаде и 10-летняя Асра Седги из города Урмия получили почетные дипломы конкурса.
Из Ирана в международной выставке приняли участие 15 школьников.
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