8 сент. 2020 г., 18:38
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News Code: 84031909
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Иран и Турция укрепляют сотрудничество для преодоления заговоров

Иран и Турция укрепляют сотрудничество для преодоления заговоров

Тегеран, 8 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани заявил во вторник, что Иран и Турция, как две крупные региональные державы, всегда были объектами боевых действий, и нет другого пути, кроме углубления двусторонних отношений для преодоления заговоров.

Рухани сегодня выступил с заявлением на 6-м заседании Совета сотрудничества на высшем уровне между Турцией и Ираном. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что отношения между Ираном и Турцией имеют прочную основу, и возникновение прискорбных событий никогда не наносило ущерба двусторонним отношениям.

Рухани отметил, что отношения между двумя государствами основаны на добрососедстве, общих культурных ценностях, взаимном уважении, общих интересах, стабильности и безопасности.

Президент Рухани выразил надежду, что встреча принесет пользу обеим странам во многих отношениях.

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