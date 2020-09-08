Иран и Турция укрепляют сотрудничество для преодоления заговоров

Рухани сегодня выступил с заявлением на 6-м заседании Совета сотрудничества на высшем уровне между Турцией и Ираном. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что отношения между Ираном и Турцией имеют прочную основу, и возникновение прискорбных событий никогда не наносило ущерба двусторонним отношениям.

Рухани отметил, что отношения между двумя государствами основаны на добрососедстве, общих культурных ценностях, взаимном уважении, общих интересах, стабильности и безопасности.

Президент Рухани выразил надежду, что встреча принесет пользу обеим странам во многих отношениях.

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