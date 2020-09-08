Объем производства медного катода в Иране за 5 месяцев превысил 115 тыс. тонн

По сообщению Организации по развитию и реконструкции горнодобывающих предприятий Ирана (Имидро), за период с 21 июля по 21 августа общий объем производства медного катода в Иране составил 24,621 тыс. т, что на 23% больше чем за аналогичный период прошлого года.
По данным организации общий объем производства медного катода за прошедший иранский год составил 250 тыс. тонн. Ожидается, что производство меди в Иране к концу текущего иранского года (20 марта 2021 года) превысит 280 тыс. тонн
Ранее глава национальной иранской компании медной промышленности (NICICO) заявил, что объем запасов меди в Иране увеличился до 528 миллионов тонн. По его данным запасы меди в Иране составляют 4,2% мировых запасов этого ценного металла.
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Тегеран, 8 сентября. ИРНА — Производство медного катода в Иране за 5 месяцев текущего 1399 иранского календарного года (который начался 21 марта) составило 115,701 тыс. т.
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