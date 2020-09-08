Посол Ирана провел встречу с замглавы Минэнерго РФ

"В ходе встречи стороны обсудивли подготовку Шестнадцатого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами, обменялись мнениями по реализации совместных проектов", говорится в сообщении, размещенном на сайте иранской дипимссии.
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации на данной встрече подчеркнул необходимость развития экономического сотрудничества между двумя странами путем реализации совместных проектов.
Посол Ирана, указав на предпринятые усилия, направленные на преодоление любых препятствий на пути повышения уровня торгово-экономического сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией, выразил надежду на то, что комплекс предпринятых усилий приведет к реализации желания и воли высших руководителей двух стран увеличению объема товарооборота между странами.
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Москва, 8 сентября. ИРНА — Посол Ирана в России Казем Джалали в понедельник встретился с Заместителем министра энергетики России, российским Секретарем Ирано-Российской Межправительственной комиссии Анатолием Тихоновым.
"В ходе встречи стороны обсудивли подготовку Шестнадцатого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами, обменялись мнениями по реализации совместных проектов", говорится в сообщении, размещенном на сайте иранской дипимссии.
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