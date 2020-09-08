Глава Минздрава Ирана призвал к созданию глобального призыва к отмене санкций США

"Пришло время для создания глобального призыва к отмене всех санкций, которые поставили под угрозу здоровье пострадавших. Я настоятельно призываю вас предпринять необходимые шаги для снятия незаконных и односторонних санкций США, которые вызвали страдания и смерть иранского народа и других стран", говорится в послании Намаки.

"Я хотел бы поблагодарить Всемирную организацию здравоохранения за руководство борьбой с пандемией Covid-19, которая требует солидарности, жертв и приверженности на всех уровнях по всему миру", добавил министр.

"Последние семь месяцев мы находимся в сложной ситуации, одновременно ведя борьбу с Covid-19 и незаконными и односторонними санкциями. Таким образом, в этой чрезвычайной ситуации Иран ожидает от Всемирной организации здравоохранения, ООН и всех международных организаций, чтобы обеспечивали доступ к лекарствам и гуманитарным товарам иранскому народу", добавил Намаки.

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