Зариф провел встречу с индейским коллегой

Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Ирана глава МИД Индии перед поезкой в Россию прибыл в Тегеран для переговоров с иранским коллегой.
Джайшанкар из Тегерана отправится в Москву в рамках подготовки к очередному саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Напомним, что 6 сентября министр обороны Индии Раджнатх Сингх после поездки в Россию прибыл с коротким визитом в Тегеран, где встретился с иранским коллегой Амиром Хатами.
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Тегеран, 8 сентября. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел во вторник в Тегеране встречу с Министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
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