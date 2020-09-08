Зариф провел встречу с индейским коллегой



Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Ирана глава МИД Индии перед поезкой в Россию прибыл в Тегеран для переговоров с иранским коллегой.

Джайшанкар из Тегерана отправится в Москву в рамках подготовки к очередному саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Напомним, что 6 сентября министр обороны Индии Раджнатх Сингх после поездки в Россию прибыл с коротким визитом в Тегеран, где встретился с иранским коллегой Амиром Хатами.

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