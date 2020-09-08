Иран вошел в список стран, обладающих технологией производства машин и углекислого газа в мире

"Четвертая фабрика, обладающая технологией для производства машин и углекислого газа в мире работает в городе Бен в 20 км от центра провинции Чахар-Махал и Бахтияри", заявил он, добавив, что 35% общего углекислого газа страны, т.е. 150 тонн углекислого газа производится в этом заводе.

По его словам, инновационным предприятиям в этой провинции также удалось создать аппарат для получения углекислого газа из промышленных дымоходов.

Ранее только два предприятия в США и Японии производили систему рециркуляции углекислого газа.

Следите за нами в Twitter @irnarussian