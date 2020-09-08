8 сент. 2020 г., 13:39
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Иран вошел в список стран, обладающих технологией производства машин и углекислого газа в мире

Иран вошел в список стран, обладающих технологией производства машин и углекислого газа в мире

Шахре-Корд, 8 сентября, ИРНА – Первая в стране система рециркуляции углекислого газа была разработана и построена в иранском городе Шахре-Корд, и Иран вошел в число четырех стран, обладающих технологией для производства машин и углекислого газа в мире. Об этом заявил глава организации промышленности, рудников и торговли на провинции Чахар-Махал и Бахтияри на юго-западе Ирана Саджад Ростами.

"Четвертая фабрика, обладающая технологией для производства машин и углекислого газа в мире работает в городе Бен в 20 км от центра провинции Чахар-Махал и Бахтияри", заявил он, добавив, что 35% общего углекислого газа страны, т.е. 150 тонн углекислого газа производится в этом заводе.
По его словам, инновационным предприятиям в этой провинции также удалось создать аппарат для получения углекислого газа из промышленных дымоходов.
Ранее только два предприятия в США и Японии производили систему рециркуляции углекислого газа.

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