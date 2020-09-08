Иран — недостающее звено в эволюции ШОС

Общая площадь государств-членов ШОС — 60 миллионов квадратных километров, а население — 3 миллиарда человек (более 1/3 всего населения земного шара). Официальные рабочие языки — русский и китайский.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

В 2017 году в городе Астане (Казахстан) на заседании Совета глав государств-членов ШОС статус государства-члена Организации был предоставлен Республике Индия и Исламской Республике Пакистан.

Хотя на практике ШОС — это открытая региональная организация, которая приветствует членство других стран, однако разные подходы нынешних членов мешают некоторым странам, например Ирану, присоединиться к нему.

Ранее в 2019 году Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов на пресс-конференции, посвящённой итогам заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС заявил, что "экономический потенциал ШОС определяется тем, что на территории наших государств проживает 40 % мирового населения и производится совокупный ВВП объемом более 18 трлн. долларов, то есть более 22 % от мирового ВВП и к 2025 ожидается увеличение данного показателя до 38-40%".

Кроме того, в качестве конкурента НАТО организация мог бы положить конец однополярному миру Запада, а в частности политике односторонности США в международных отношениях.

Иран уже 15 лет принимает участие в работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве наблюдателя, однако несмотря на заявку Ирана на членство до сих пор статус полноправного члена объединения не предоставлен стране.

Иран считается одной из самых авторитетных стран Азии. Экономически Иран важен для государств Центральной Азии. Географически 80-миллионный Иран – самое близкое к границам России и Центральной Азии государство, имеющее колоссальные энергетические ресурсы, развитую индустрию и стабильную политическую систему.

Кроме того, геополитическое положение Ирана для ШОС поистине уникально. Во-первых, членство Ирана — это контроль организации над Персидским заливом и огромными пространствами от Южно-Китайского моря до Ормузского пролива и от Таймыра до Шри-Ланки. Иран – это выход одновременно на Ближний Восток, Закавказье и Афганистан, который окажется в кругу стран — членов ШОС.

Во-вторых, присоединение Ирана придаст ШОС совершенно новое международное измерение. Организация будет объединять в этом случае свыше 60% территории Евразии, примерно 45% населения планеты, её государствами — участниками будет производиться более 19% мирового ВВП. В военном отношении ШОС сравняется, если не превзойдет, по военной мощи НАТО.

Исходя из этого с членством Ирана в ШОС восполняется недостающее звено. Недаром за сближение Ирана и членов-государств ШОС выступает Запад.

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